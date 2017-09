Actievoerster uit Doesburg plast in trein

Foto: Greetje van Amstel

DOESBURG - 'Ik dacht ik moet over mijn schaamte heen', vertelt Greetje van Amstel uit Doesburg, bekend van haar ludieke acties om aandacht te vragen voor de aanwezigheid van toiletten in treinen. Ze besloot gewapend met emmer en toiletrol in een volle trein tussen Arnhem en Winterswijk op een emmer te plassen.

'Het was niet gemakkelijk', vertelt Greetje terugblikkend. 'Door de spanning lukte het maar niet om te plassen op de emmer. En toen ik bijna moest plassen ging de deur van de trein open en toen dacht ik: ik stop ermee. Ik had nog wel speciaal een mooie onderbroek gekocht. Met hartjes.' Boete voor wildplassen Achteraf moet Greetje lachen om haar actie. Toch is haar boodschap wel degelijk serieus. Dankzij de aandacht voor plasgelegenheden voor vrouwen onlangs in de media, komen de verhalen weer los. Een vrouw uit Amsterdam kreeg een boete voor wildplassen. Toen zij naar de rechter stapte dat er voor dames geen urinoirs zijn, waardoor zij geen andere keus had, werd zij in het ongelijk gesteld. Actie tegen provincie Gelderland 'Er zijn zoveel mensen met incontinentieproblemen en die mensen beginnen daar nu over te vertellen.' Het zorgde er ook voor dat Greetje opnieuw een actie bedacht, om aandacht te vragen voor het probleem. Zo voert zij al jaren actie tegen de provincie Gelderland die weigert om de Gelderse treinen te voorzien van toiletten. Samen met het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten is Greetje van Amstel hierover nu een rechtszaak aan het voorbereiden. Ook de trein tussen Dordrecht en Geldermalsen heeft geen wc. We bereiken wel iets Greetje voert sinds 2011 actie. Haar dochter heeft MS en voor haar is het problematisch dat er geen toilet in de trein zit. 'We bereiken wel dingen', vertelt Greetje. NS heeft beloofd om alle treinen te voorzien van een toilet. Ook de 140 sprinters. 'Alleen de Gelderse treinen niet. De provincie die het regionale treinvervoer aanbesteedt, vindt het te duur.'