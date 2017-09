Met jongetje van 3 urenlang wachten op de wegenwacht

ANDELST - Sarah Blom strandde zaterdagavond met een kapotte auto op de A15. Ze wachtte uren vergeefs op de wegenwacht.

Blom was met de auto onderweg van Arnhem naar huis in Buren toen de auto pech kreeg in de buurt van de plaats waar de snelweg A50 overgaat in de A15. Ze was onderweg samen met haar broer, haar moeder en haar zoontje van drie.

Volgens Blom wachtte ze vervolgens zo'n twee-en-half uur tevergeefs op de wegenwacht. Die kon de auto niet vinden, vertelt Blom. Dat lukte de politie wel en die heeft de auto vervolgens naar een veilige parkeerplaats verderop langs de A15 gesleept.

In de kou, zonder eten of drinken

Daar begon het wachten opnieuw. De wachttijd was inmiddels opgelopen tot zo'n drie uur. In de kou, zonder eten of drinken, met een kind van 3. De politie vertrok ook weer, want die kon verder niets meer voor haar en haar gestrande familie betekenen. De wegenwacht had ondertussen de vraag om hulp in het systeem afgemeld, aldus Blom.

Hulp gearriveerd

Rond 21.45 uur arriveerde uiteindelijk de wegenwacht. Op Facebook meldt Blom daarover: 'Oké hulp gearriveerd. Aardige man die er niets aan kan doen. We gaan zo vast naar huis.'

Blom deed verslag van haar belevenissen via Facebook:

Noot: de redactie van Omroep Gelderland heeft de ANWB telefonisch benaderd voor een reactie. Die hebben we nog niet gekregen.