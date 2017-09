Vechtpartij na verkeersconflict

APELDOORN - Een ruzie in het verkeer is in Apeldoorn uitgedraaid op een flinke vechtpartij. Daarbij zouden twee inzittenden van een auto drie personen op een scooter hebben mishandeld.

Volgens de politie sprak een scooterrijder vrijdagavond een automobilist aan op zijn rijstijl aan de Talingweg. De bestuurder van de auto zou hard zijn aan komen rijden. Dit zou zijn uitgemond in een vechtpartij waarbij de drie mannen werden geschopt en geslagen. Twee van hen moesten meteen naar een ziekenhuis voor behandeling. De twee inzittenden van de auto, van 19 jaar uit Apeldoorn en 24 jaar uit Zeist, zijn aangehouden op verdenking van openlijke geweldpleging. Van de 40-jarige bestuurder van de scooter, inwoner van de gemeente Apeldoorn, is aangifte opgenomen. Schade aan geparkeerde auto's Bij de vechtpartij zijn ook enkele geparkeerde voertuigen beschadigd. De schade van enkele auto's is op beeld vastgelegd. Eén gedupeerde auto-eigenaar meldde zich al snel en deed aangifte.