Zwarte Cross boos op NVWA: 'Dit is betutteling'

LICHTENVOORDE - Niet alleen feestgangers bezochten dit jaar de Zwarte Cross. Er waren ook inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daar heeft het festival nu een brief van vier pagina's van ontvangen, want er werd gerookt in de tenten. En dat mag niet.

Wat de consequenties zullen zijn van de rokende festivalgasten is nog niet bekend. De Zwarte Cross is niet te spreken over de brief: 'Er wordt vaak gevraagd bunt jullie now ’t hele joar bezig met die Zwarte Cross? Het antwoord: Ja. Hoe dan? Nou, bijvoorbeeld met echt belangrijke zaken zoals dit hier', schrijft het festival.

Zinnen vol bevindingen

De inspecteur van de NVWA beschrijft van moment tot moment wat hij zag op het festival. 'Ik rook bij binnenkomst van de tent een penetrante geur van tabaksrook. Ik zag op de grond uitgedrukte sigarettenpeuken liggen. Ik zag midden in de ruimte tientallen personen staan met een brandende sigaret in hun hand. Ik zag in de tent meerdere grijsblauwe rookpluimen boven het publiek uitkomen', valt te lezen in de brief die de Zwarte Cross op Facebook plaatste.

'Dit is betutteling, net een echte baan', besluit het festival.