Missie geslaagd voor wielrenster Annemiek van Vleuten

Foto: Archief Omroep Gelderland

WAGENINGEN - Wielrenster Annemiek van Vleuten uit Wageningen is er in het Noorse Bergen niet in geslaagd ook de wereldtitel op de weg te veroveren. Ze eindigde op de vierde plaats. Eerder deze week veroverde Van Vleuten wel de wereldtitel tijdrijden.

De Nederlandse ploeg werd vooraf gezien als sterkste ploeg van het wereldkampioenschap. Met rensters als Olympisch Kampioen Anna van der Breggen, oud-wereldkampioen Marianne Vos, nationaal kampioen Chantal Blaak en wereldkampioen tijdrijden Van Vleuten waren er genoeg Nederlandse kanshebbers op de regenboogtrui. Vierde in de sprint Op tien kilometer voor de eindstreep ontstond een kopgroep met daarin drie Nederlanders: Annemiek van Vleuten, Anna van der Breggen en Chantal Blaak. Die laatste sprong weg uit die groep en reed solo naar de wereldtitel toe. Daarachter kwam alles weer bij elkaar. Van Vleuten trok de sprint aan van het peloton, maar kwam net niet verder dan de vierde plaats. Missie geslaagd met goud op tijdrit Van Vleuten keek na afloop van de wedstrijd toch met een goed gevoel terug: 'Mijn missie is geslaagd. Ik heb alles gegeven op de klim. Ik hoopte daar alleen weg te springen, maar ze zaten in mijn wiel. Chantal heeft een klassewedstrijd gereden.' Zie ook: Wielrenster Annemiek van Vleuten wereldkampioen tijdrijden

Van Vleuten slaapt in wereldtiteltrui; 'Niet meer het meisje van de val'