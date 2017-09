Gevecht tussen twee lilliputters bij kickboksgala in Nijmegen afgelast

NIJMEGEN - Het geplande gevecht tussen twee lilliputters op een kickboksgala in Nijmegen is zaterdag niet doorgegaan.

Dat meldt dagblad De Gelderlander.

James Ali uit Alkmaar, de geplande tegenstander van Wopke Booijen (21) uit Nijmegen, is niet op komen dagen. Dit tot teleurstelling van Booijen die hard voor dit kickboksgala heeft getraind. Het zou voor het eerst in Europa zijn dat twee lilliputters tijdens een kickboksgala tegen elkaar vechten.

Wopke is vlogger en maakt video's van de kickboksgevechten. Zo is hij in de ban van de sport geraakt en zelf begonnen met trainen, vertelt hij in een interview op vechtsport.info. Aan de organisator van het kickboksgala Fightersheart in Nijmegen vroeg hij om mee te mogen doen.

Wopke vertelt in dit interview dat hij hoopt dat hij door zijn deelname aan dit kickboksgala andere lilliputters kan inspireren: 'Ik zie dit zelf als een kans en een bewijs, ik denk dat er na deze partij nog meer mensen zoals ik dit willen gaan doen, omdat wij gaan laten zien dat wij dit kunnen.'

Ik voel me niet anders

Dat doel heeft hij ook met zijn YouTubekanaal Dekleinstebaas: 'Ik maak veel vlogs met verschillende onderwerpen, ik wil de kijkers een kijk in mijn leven geven. Ik krijg veel positieve reacties en hoor vaak dat ze respect voor me hebben hoe ik leef ondanks dat ik klein ben. Dat is eigenlijk wat ik juist wil laten zien met mijn vlogs, dat ik mijn leven leef zoals ik dat wil leven en dat ik me niet anders voel dan iedereen.'

Op de weegschaal

In een interview met radiozender FunX zegt Wopke dat hij geen enkele moeite heeft met de term lilliputter. 'Het is het makkelijkste woord, iedereen weet dan meteen wat je bedoelt.' Wopke zegt in dit interview dat hij zijn lengte schat op 1.35 meter, maar dat het al jaren geleden is dat hij zichzelf gemeten heeft.

Op zijn Facebookpagina laat Wopke zaterdagmiddag zien dat hij klaar is voor het gevecht:

