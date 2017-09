V-team krijgt versterking van oud-marsleider

NIJMEGEN - Johan Willemstein, oud-marsleider van de Vierdaagse, loopt volgend jaar zelf mee met het V-team van kindercorrespondent Tako Rietveld. Dat kondigde Willemstein zaterdagmiddag aan.

Willemstein nam deze zomer afscheid als marsleider van de Nijmeegse Vierdaagse. Hij liet toen al doorschemeren in 2018 weer van de partij te willen zijn, maar dan als wandelaar. Zaterdagmiddag maakte hij zijn plannen bekend bij de premiere van de Vierdaagsefilm V-team. Dat gebeurde in bioscoop Cinemec in Nijmegen.

Willemstein was tien jaar marsleider. Hij droeg het stokje over aan Henny Sackers.

Kinderen wandelen voor Vrijheid

Bij het V-teamproject tijdens de Vierdaagse liepen 101 kinderen elke dag 30 kilometer voor vrede en vrijheid. Zij deelden hun belevenissen en verspreidden vriendschap. Er was groot enthousiasme bij de kinderen, de doorkomstgemeenten en de organisatie van de Vierdaagse. Dat enthousiasme krijgt volgend jaar zomer dus een vervolg in gezelschap van de oud-marsleider.

