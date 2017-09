Peter's 45km-auto voor tweede keer vernield: Dorp start actie

'Hij heeft een beperking waardoor hij het autootje hard nodig heeft', vertelt het schadebedrijf dat de auto vorig jaar nog gratis voor Peter herstelde. 'Hij is lang met zijn rijbewijs bezig geweest en heeft hard gespaard voor de wagen, het is heel triest.' Het bedrijf maakte de wagen vorig jaar weer tip top in orde, Peter was dolblij.

Privéfoto

Winterswijk in actie

Die lach is inmiddels weer verdwenen. Ook dorpsgenoten kunnen het niet aanzien dat Peter voor de tweede keer slachtoffer is van vandalen. Ze zijn een actie voor hem gestart op Facebook. Hans Tenbergen noemt het 'Facebook Winterswijk, samen sterk voor Peter.' Er wordt eerst even afgewacht of de verzekering de schade kan vergoeden, al is die kans klein. 'Peter is WA verzekerd, meer kan hij niet betalen.'

Op zoek naar getuigen

De politie roept getuigen van de vernieling op zich te melden. 'Het moet gebeurd zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag', valt te lezen op Facebook.

