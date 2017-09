Man rijdt door na aanrijding en gooit mes naar auto

Foto: Politie Duiven

GIESBEEK - De politie heeft in Duiven een man aangehouden die was doorgereden na een ongeval. De aanrijding was in de nacht van vrijdag op zaterdag op de Rivierweg, waarna de man doorreed naar zijn woning in Giesbeek. De melder van het ongeval is hem gevolgd en tipte de politie.

De dader was duidelijk niet blij met de achtervolging en liep met een stanleymes naar de melder toe, deze gooide hij naar de auto van de man. Naast het doorrijden na een ongeval werd ook de bedreiging aan het lijstje met strafbare feiten toegevoegd. Rijbewijs ingevorderd De man is meegenomen naar het bureau, waar hij weigerde mee te werken aan de ademanalyse. 'Omdat hij dit weigerde, hebben we ook het rijbewijs van de verdachte ingevorderd. Deze is hij sowieso twee maanden kwijt', zegt de politie. Een flinke waslijst waar de officier van justitie zich over mag gaan buigen.