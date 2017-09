Arnhem herdenkt evacuatie 1944: 'Dit is niet iets van het verleden'

ARNHEM - 'Op bevel van de Duitsche Weermacht moet de geheele bevolking van Arnhem evacuereen.' Het was de tekst op aanplakbiljetten van het Rode Kruis en ook wel het begin van de evacuatie van Arnhem. Deze zaterdag wordt de evacuatie, die eind september 1944 plaatsvond, herdacht op het Velperplein.

De Duitsers wilden tijdens de gevechten af zijn van de opstandige Arnhemse bevolking. Ze boden namelijk al eerder hulp aan de geallieerden. Veel van de Arnhemmers zouden hun stad pas in de zomer van 1945 terugzien. Een nog groter deel van Arnhem ligt dan in puin.

Ook van deze tijd

Burgemeester Ahmed Marcouch en voorzitter Jan Hutten van het Rode Kruis Arnhem zullen spreken tijdens de herdenking. 'Het is belangrijk dat we stilstaan bij die evacuatie. Dit is niet alleen iets van het verleden, denk aan de mensen die nu deze kant op komen, zij zijn ook geëvacueerd en gevlucht', zegt de burgemeester op Facebook. 'Laten we haat en geweld bestrijden.'

Na de toespraken zal er een krans worden gelegd bij het monument aan de Apeldoornsestraat dat herinnert aan de evacuatie.

Zie ook: 'Ieder neme slechts het hoognoodige mede': de evacuatie van Arnhem