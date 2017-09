Grolse wanten op erfgoedlijst

GROENLO - De Grolse wanten hebben een plekje op de Nationale Inventarislijst Immaterieel Cultureel Erfgoed gekregen. Het breien van Grolse wanten is een traditie die teruggaat tot de zeventiende eeuw. Het bijbehorende certificaat is zaterdag uitgereikt en ondertekend in Groenlo.

'Fantastisch nieuws', reageert Erik Mentink van de Sociëteit Grolse Wanten. 'Hier hebben we twee jaar hard voor gewerkt. Het is de eerste traditie in Groenlo die op de lijst staat en de tweede in Oost Gelre, na het bloemencorso van Lichtenvoorde.' Mentink spreekt zijn dank uit aan de burgemeester van Oost Gelre en lokale verenigingen die de aanvraag ondersteund hebben.

De Sociëteit had het wanten breien voorgedragen, omdat de traditie in de gevarenzone was terechtgekomen. Er zijn momenteel 40 tot 50 breisters die het wanten breien nog actief beoefenen. 'Maar dat zijn wel allemaal ouderen en we zullen meer moeten doen om de traditie levend te houden', zegt Mentink.

Foto: Omroep Gelderland

Immaterieel erfgoed omvat onder meer sociale gewoonten, tradities en bijzondere vaardigheden die worden erkend als een vorm van cultureel erfgoed. Een wezenlijk kenmerk is dat dit erfgoed wordt overgedragen van generatie op generatie. Onder meer de Tielse kermiskoek, het Volksfeest in Winterswijk en de Nijmeegse Vierdaagse staan ook op de lijst.

Grolse wanten hebben een achtpuntige ster in blauw en wit. Sommigen beweren dat de sterren de bastions en ravelijnen van de oude vesting Groll voorstellen. Het oorspronkelijke patroon is nooit vastgelegd, het werd van moeder op dochter overgeleverd.