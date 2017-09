Büttner kijkt uit naar duel met oude club Ajax: schandalige bekerwedstrijd nu wegstoppen

Alexander Büttner miste woensdag een strafschop voor Vitesse. 'Natuurlijk spookt het nog door je hoofd, maar je moet het wel wegstoppen. Het was schandalig en het moet zondag heel anders. Dat weten we allemaal ook heel goed, maar Ajax wordt natuurlijk niet makkelijk.'

'Ja, ik mis die penalty. Maar met alle respect: we hadden het natuurlijk nooit zover mogen laten komen', vindt Büttner. 'Tegen Feyenoord ben ik belangrijk met een penalty en nu lukt het niet. Dat is voetbal. We moeten leren van onze fouten en hier nu overheen stappen, want de wedstrijden volgen kort op elkaar.'

Positief gevoel

De linksback wil het positieve gevoel weer terugkrijgen bij Vitesse. 'Als je VVV wint, ga je als koploper naar Ajax. Zo is het ook. En tegen Lazio Roma spelen we gewoon een goede wedstrijd. Dat moet je ook meenemen. Ik vind dat Ajax een heel goed elftal heeft. Daar moet je wel rekening mee houden. Ajax kwetsbaar tegen ADO Den Haag? Zo moet je niet kijken vind ik. Wij zullen vooral naar ons zelf moeten kijken.'

Slap

Na Ajax volgt donderdag de zware uitwedstrijd in de Europa League tegen Nice. Drie dagen later speelt Vitesse thuis tegen FC Utrecht. Pas dan zal trainer Henk Fraser zijn spelers laten weten wat hij van de bekersof in Amsterdam Oud-Zuid vindt. 'Deze trainer wil altijd winnen. Dat zit in zijn mentaliteit. Hij zal dit nooit voorbij laten gaan en dat vind ik ook logisch. Dat zou slap zijn. Hier moet je nog over praten. We hebben een kans laten liggen en dat is doodzonde.'

Ajax mooie club

Büttner werd in zijn jeugd gevormd door Ajax. Zijn vader bracht de Doetinchemmer dagelijks naar sportpark De Toekomst voor de trainingen en wedstrijden. 'Ik vind Ajax een hele mooie club. Ik heb daar ongeveer zeven jaar gespeeld.' De laatste keer dat Vitesse won in de Arena was in 2013 (0-1). Valeri Qazaisvili maakte in de laatste minuut de enige goal.