Zwaargewonde bij ongeluk in Arnhem

Foto: Martin Heitink/Persbureau Heitink

ARNHEM - Bij een verkeersongeluk in Arnhem zijn zaterdagmorgen drie gewonden gevallen. Een van hen is er slecht aan toe, zegt de politie. Deze Arnhemmer van 25 ligt in het Radboudumc in Nijmegen.

Een auto knalde rond 6.30 uur op een lantaarnpaal aan de Westervoortsedijk. De brokstukken lagen verspreid over de weg. De politie denkt dat de bestuurder van 28 uit de gemeente Lingewaal te hard heeft gereden. Hij verzette zich bij zijn aanhouding. Ook rook hij naar drank. Deze man is net als een Arnhemmer van 32 naar het Rijnstateziekenhuis in Arnhem gebracht. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl