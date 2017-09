Burendag in Gelderland: 'Al 33 jaar traditie op ons hofje'

In Elst staat vandaag 'Heel Jonagold bakt' op het programma. 'We zetten een partytent op, iedereen bakt wat en neemt het mee', vertelt een buurtbewoonster. 'We verwachten vijftig mensen.' In Wijchen organiseren de bewoners van tien huizen al 33 jaar een dag voor hun hofje. 'Dat eindigt met een barbecue voor de deur. Om beurten organiseert een van ons het geheel', zegt bewoonster Mary de Boer.

Foto: Marry de Boer

Zwerfvuil verwijderen

Geen gebak in Borculo, daar worden bewoners aan het werk gezet door Buurtvereniging de Dijkhoek. Gewapend met prikkers gaan ze op zoek naar zwerfvuil om de buurt netjes te houden. Nadien wordt er wel gezamenlijk geluncht.

Foto: Hennie Lerink

Samen komen

Burendag is een initiatief van het Oranjefonds en keert jaarlijks terug op de vierde zaterdag in september. De bedoeling is dat buren samen komen en elkaar beter leren kennen. En samen komen doen ze ook in Westervoort, onder het genot van muziek en koffie.