'Geluidsoverlast door laagvliegen groter dan gemeld'

EPE - De laagvliegroutes van Lelystad Airport zorgen voor veel meer geluidsoverlast dan het kabinet beweert. Dat zegt actiegroep HoogOverijssel die een geluidsstudie heeft uitgevoerd.

Leden van HoogOverijssel presenteerden de bevindingen vrijdagavond in Epe op een informatiebijeenkomst van actiecomité Red de Veluwe. Er waren zo'n 250 belangstellenden.

HoogOverijssel besloot tot een studie omdat de actiegroep grote vraagtekens heeft bij de milieueffectrapportage Lelystad Airport (MER). Volgens de MER is er buiten Flevoland nauwelijks geluidsoverlast. HoogOverijssel zegt dat haar studie heel iets anders uitwijst. Volgens de actiegroep is het verschil mogelijk te verklaren doordat de onderzoekers die de milieueffectrapportage schreven ergens in de buurt van Zwolle en Kampen stopten met rekenen.

80.000 handtekeningen

De laagvliegroutes zorgen onder meer voor onrust op de Veluwe. Actiegroepen boden eerder deze maand 80.000 handtekeningen aan aan de Tweede Kamer.

De Kamer neemt waarschijnlijk in november een besluit over de laagvliegroutes. Het is de bedoeling dat Lelystad Airport in 2019 vakantievluchten gaat overnemen van Schiphol.

