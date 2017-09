Tennisster Richèl Hogenkamp niet in finale Seoul

SEOUL - Tennisster Richèl Hogenkamp is er niet in geslaagd de finale te bereiken van het toernooi van Seoul.

De 25-jarige Doetinchemse moest in twee sets buigen voor Beatriz Haddad Maia: 6-1, 7-6. De Braziliaanse neemt het in de finale op tegen de Letse Jelena Ostapenko.

Hogenkamp kon voor het eerst in haar carrière een WTA-finale halen. De nummer 119 van de wereldranglijst was dit jaar wel al goed op dreef op ITF-toernooien, maar kwam nog nooit zo ver in de WTA-tour.

Tegen de Braziliaanse nummer 71 had ze aanvankelijk weinig kans. Haddad Maia brak twee keer en pakte de set met 6-1. Hogenkamp herstelde zich in de tweede set en won de servicebeurt van de Braziliaanse om naar 4-1 uit te lopen. In plaats van verder uit te lopen, gaf de Doetinchemse die voorsprong uit handen. In een spannende tiebreak bleek Haddad Maia net iets effectiever.