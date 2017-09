Marcouch: nieuwe Nederlanders moeten naar Canon

'Je wordt hier ondergedompeld in de geschiedenis en identiteit van Nederland', aldus de kersverse burgemeester van Arnhem. Hij adviseert nieuwe Nederlanders dan ook een bezoekje te brengen om kennis te maken met het ontstaan van Nederland.

Onzeker over identiteit

'We zijn heel trots dat we dit nu in Arnhem hebben. We zijn heel vaak onzeker over wie we zijn, onze identiteit. Iedereen die dat belangrijk vindt moet hier naartoe.'

Geschiedenis inzichtelijk

De Canon van Nederland is een permanente toevoeging aan het Openluchtmuseum en moet de Nederlandse geschiedenis inzichtelijk maken. 'Het is echt een beleefmuseum geworden', aldus Clemens Cornielje, commissaris van de Koning en tevens ambassadeur van de Canon.

