Dronken man bijt agent

Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - Een dronken man heeft vrijdagavond in Nijmegen een agent in de onderarm gebeten. Ook spuugde hij hem in het gezicht, meldt de politie zaterdagochtend.

Agenten waren naar het Joris Ivensplein gekomen, omdat er een dronken man zou zijn gevallen. Hij wilde zich niet door ambulancepersoneel laten helpen. Omdat anderen er zich mee begonnen te bemoeien, werden extra agenten opgetrommeld. De dronken man, die bij de politie bekend is als harddrugs- en alcoholgebruiker, zag kans om een van de agenten aan te vallen. De politie zegt dit soort incidenten hoog op te nemen. Van de dronken man is bloed afgenomen, om te zien of hij aan ziektes lijdt. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl