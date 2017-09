Handel in harddrugs: twee verdachten aangehouden

Foto: Politie Nijmegen Noord

NIJMEGEN - De politie heeft vrijdagavond in Nijmegen twee verdachten aangehouden voor handel in harddrugs. Agenten namen onder andere een berg aan contant geld in beslag.

Voor de aanhouding, die plaatsvond op de Van Welderenstraat, is samengewerkt met de politie Overbetuwe. Of de verdachten ook uit die gemeente komen is nog onduidelijk. De politie is een onderzoek begonnen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl