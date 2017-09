Met de 'Hondekop' en historische trolley naar de Canon

ARNHEM - Een originele Hondekop, de historische trein met de kenmerkende ronde neus, brengt zaterdag bezoekers van Utrecht naar Arnhem. Op Arnhem Centraal kunnen zij overstappen op een antieke trolleybus, die ze naar het Nederlands Openluchtmuseum brengt, waar zaterdag de Canon van Nederland opengaat.

De Canon van Nederland is een reeks van 50 bijzondere momenten die de 5000 jaar geschiedenis van Nederland samenvatten. De canon is in 2006 in opdracht van de regering gemaakt en zou eigenlijk een eigen museum krijgen. Na veel politiek geharrewar kregen het Openluchtmuseum en het Rijksmuseum in 2011 opdracht om de canon zichtbaar te maken.

Het resultaat is een zeer omvangrijke binnen- en buitententoonstelling op het museumterrein in Arnhem. Tien andere musea gaan vanaf eind oktober ook canondelen belichten.

Het Openluchtmuseum verwacht grote drukte in het openingsweekeinde. Dat kan voor parkeerproblemen en opstoppingen zorgen in de omgeving van het museum. Het museum werkt dit weekend met tijdsblokken om de drukte zo goed mogelijk te spreiden.

