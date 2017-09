Meer dan 13.000 euro opgehaald voor juf met ALS

ELST - Kinderen van basisschool de Elstar in Elst hebben vandaag op hun sportdag bekend gemaakt hoeveel geld ze hebben opgehaald voor de stichting 'Try me'. Een stichting die zich inzet voor een oplossing voor de ziekte ALS.

In een jaar tijd hielden kinderen van de basisschool onder andere een kerstmarkt, een sponsorloop en een ouder bedankavond. Met die evenementen is een bedrag van 13.163,17 opgehaald. Dit onder meer voor hun juf Simone, want zij heeft namelijk ALS.

Simone Peperkamp staat al 14 jaar voor de klas en is sinds twee jaar getroffen door ALS. Zij is nu het gezicht van de stichting 'Try me'. De cheque met het bedrag werd vandaag overhandigd aan haar.

Zie ook: Leerlingen rennen voor hun docent met ALS