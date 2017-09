Jongen (10) die onwel werd op schoolplein overleden

ARNHEM - De 10-jarige jongen die begin september onwel werd op het speelterrein van zijn basisschool in Arnhem, is vrijdag overleden. Dat bevestigt zijn voetbalclub.

De leerling van de Jeroen Boschschool werd op 6 september onwel op het speeltuingedeelte van basisschool de Toermalijn. De scholen delen een plein. De jongen werd vervolgens gereanimeerd en daarna onder politiebegeleiding in een ambulance naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.

In het ziekenhuis leek de situatie van de jongen stabiel, hij had weer een eigen hartslag. Maar nu, een paar weken later, is hij alsnog overleden.

Minuut stilte

Zijn voetbalclub Eldenia hangt de vlag halfstok tot na de uitvaart. Ook zal voor elke wedstrijd dit weekend een minuut stilte in acht genomen worden en spelen heren en vrouwen 1 met een rouwband.

Daarnaast gaat de wedstrijd van het team van de 10- jarige jongen niet door.