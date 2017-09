Bestuurder ontsnapt uit brandende tractor

Foto: Omroep Gelderland

LUNTEREN - Een bestuurder van een tractor is vrijdagavond op tijd uit zijn voertuig gestapt, ook een zwangere vrouw stapte op tijd uit. Zij kwamen er achter dat zijn tractor met aanhanger in brand was gevlogen.

Toen de brandweer ter plaatse kwam stond de tractor al helemaal in brand. Er is nog wel geprobeerd om de brand te blussen. Vermoedelijk is een technisch mankement de oorzaak van de brand. Er zijn geen gewonden gevallen.