VOORTHUIZEN - Op de Molenweg in Voorthuizen zijn vrijdagavond twee auto's frontaal op elkaar gebotst. Dat zorgde voor veel schade aan de voertuigen.

Het ging mis toen een van de auto's een geparkeerd voertuig wilde inhalen. Bij het ongeluk zijn geen gewonden gevallen. Voor de zekerheid kwam de ambulance wel ter plaatse.

De Molenweg was enige tijd dicht, maar is later weer vrijgegeven.