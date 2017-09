Nice speelt gelijk in aanloop naar Vitesse

NICE - OGC Nice heeft een matige wedstrijd gespeeld in aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Vitesse aankomende donderdag. De Fransen speelden thuis met 2-2 gelijk tegen Angers.

Dat de ploeg nog een punt pakte was een wonder, want Angers stond na 34 minuten al op 2-0 voorsprong. Uiteindelijk zorgden een eigen doelpunt en een goal van Mario Balotelli voor een gelijkspel.

Wesley Sneijder, die ook onder contract staat bij Nice, speelde niet. De middenvelder heeft de laatste drie duels niet gespeeld voor de Franse ploeg.

Vitesse speelt aankomende zondag tegen Ajax. Die wedstrijd is in de Amsterdam Arena.