Hond Zilla ontsnapt voor keelonderzoek: 'benader hem niet'

ARNHEM - De baasjes van hond Zilla zijn ten einde raad. De hond werd vrijdag door de dierenambulance opgehaald voor een keelonderzoek bij de dierenarts. Waarschijnlijk werd het de hond te heet onder zijn voeten, het beestje ontsnapte. 'Hij is door de riem heen geschoten.'

Inmiddels is de zoektocht begonnen. 'We zijn al de hele avond aan het zoeken, mijn man is nu weer op de scootmobiel onderweg', vertelt Zilla's baasje uit de Arnhemse wijk Schuytgraaf. Ze roept mensen die de hond zien op zich te melden bij de Dierenambulance. 'Ze moeten Zilla niet benaderen. De hond is heel schuw en loopt dan juist weg', benadrukt ze.

De hond is sinds vrijdagmiddag verdwenen. 'Ondertussen is ze nog wel gesignaleerd. Maar ze is bang en gaat er dan vandoor.'