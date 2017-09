'Ik wil geen Emmy Verhey meer zijn'

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Na 50 jaar op de grootste concertpodia van de wereld te hebben gespeeld was het klaar voor de Nederlandse topvioliste Emmy Verhey. Ze wilde stoppen. Omroep Gelderland maakte in samenwerking met Selfmade Films en Omrop Fyslân een documentaire over die beslissing, de documentaire ging vandaag in première tijdens het Utrechts filmfestival.

In de documentaire wordt Emmy gevolgd in het jaar nadat ze heeft besloten om van het etiket 'Wonderkind' af te stappen. Ze wil even geen Emmy Verhey meer zijn en besluit een nieuw leven op te pakken, zonder viool. Ze wordt vervolgens lerares en helpt het opkomende viool-talent Vera Beumer op weg. De documentaire 'De laatste keer, tweede deel' is rond Kerstmis bij Omroep Gelderland op tv te zien.