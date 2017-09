Pas op! Zeer dichte mist

Het station in Nijmegen Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - Moet u deze zaterdagochtend op pad? Houd dan rekening met zeer dichte mist. De VerkeersInformatieDienst (VID) waarschuwt automobilisten en roept op mistverlichting aan te zetten.

'Her en der zakt het zicht tot onder de 200 meter', aldus de VID. 'Dat betekent dat de mist verkeersbelemmerend is.' Er wordt dan ook geadviseerd om de juiste verlichting te voeren. 'Helaas zien we het nog te vaak dat mensen met automatische dagrijverlichting vergeten hun mistlampen aan te zetten.'

Code geel van het KNMI geldt tot 9.00 uur.