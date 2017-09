Volg de opening van de Canon van Nederland live bij Omroep Gelderland

Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De officiële opening van de Canon van Nederland in het Openluchtmuseum in Arnhem is vanavond live volgen via app en website van Omroep Gelderland. De livestream begint om 20.30 uur.

De permanente tentoonstelling, waar Commissaris van de Koning Clemens Cornielje de ambassadeur van is, laat vijftig hoogte- en dieptepunten van de vaderlandse geschiedenis zien. Aan de hand van thema's en onderwerpen, verspreid over tien periodes, wordt de geschiedenis doorlopen. Vanavond is de officiële opening en vanaf morgen kan iedereen voor het eerst de Canon van Nederland bekijken. Naast de app en website is de opening ook live via de Facebookpagina van Omroep Gelderland te volgen. Zie ook: Trijntje ligt er mooi bij in Canon van Nederland

Canon van Nederland open na jaren ruzie en verspilde miljoenen