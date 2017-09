Canon van Nederland geopend in Openluchtmuseum

Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland Foto: Omroep Gelderland

ARNHEM - De Canon van Nederland in het Openluchtmuseum in Arnhem is vanavond officieel geopend. De opening was live te volgen via de app en de website van Omroep Gelderland.

De permanente tentoonstelling, waar Commissaris van de Koning Clemens Cornielje de ambassadeur van is, laat vijftig hoogte- en dieptepunten van de vaderlandse geschiedenis zien. Aan de hand van thema's en onderwerpen, verspreid over tien periodes, wordt de geschiedenis doorlopen. Vanavond is de officiële opening en vanaf morgen kan iedereen voor het eerst de Canon van Nederland bekijken. Groots Een van de bedenkers van de Canon van Nederland, Jan Marijnissen, is tevreden over de uitvoering van het plan. 'Je kunt wel een dag bezig zijn, maar dan heb je nog geen tiende van het geheel gezien.' Zie ook: Trijntje ligt er mooi bij in Canon van Nederland

Canon van Nederland open na jaren ruzie en verspilde miljoenen Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl