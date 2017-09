Liveblog: De Graafschap voorlopig onderliggende partij in Volendam

VOLENDAM - De Graafschap speelt vanavond (20.00 uur) tegen FC Volendam. Andrew Driver ontbreekt. Volg hier alle ontwikkelingen in het liveblog.

TUSSENSTAND 0 - 0

12e: goede pass van Diemers op het middenveld in de diepte naar Van Mieghem die in het zijnet schiet.

10e: FC Volendam voetbalt makkelijker en is al een aantal keren dreigend geweest.

4e: de eerste kans is voor Volendam. Doodeman vuurt recht op Bednarek af, die terugkeert in de goal.

Filip Bednarek, de Poolse keeper van De Graafschap, weet zich in de rug gesteund door een enthousiast vak met fans uit de Achterhoek.

De Graafschap staat 6e, FC Volendam 15e. Vorig seizoen werd het hier 2-2. In 2015 promoveerde De Graafschap onder leiding van Jan Vreman in Volendam.

Opstelling De Graafschap: Bednarek, Van Overbeek, Abena, Van Diermen, Nieuwpoort, Tutuarima; Diemers, Van den Hurk, Receveur; Van Mieghem en Ars

Bij De Graafschap ontbreekt Andrew Driver vanwege familie omstandigheden.

20.00 uur: Nu de spelers op het veld staan, grijpt deze jongeman uit Volendam zijn kans. Even snel een foto in de kleedkamer van De Graafschap laten maken.

19.40 uur: De warming-up is scherp aan de kant van De Graafschap. Benieuwd of dat straks in de wedstrijd ook zo is.

19.25 uur: Ook vanavond zal De Graafschap weer gesteund worden door een goed gevuld uitvak. En zal de sfeer in het stadion waarschijnlijk ook weer gemaakt worden door de Superboeren.

19.25 uur: Kevin van Diermen en Sven Nieuwpoort verlaten de kleedkamer op weg naar het veld voor de warming-up. De Graafschap heeft acht punten, FC Volendam twee. Achterhoeker Ties Evers zit bij de thuisploeg op de bank.

19.05 uur: Sjoerd Ars en Agil Etemadi bestuderen de foto's met spelers uit het rijke verleden van FC Volendam.

19.00 uur: De klederdracht, de muziek maar zeker ook het voetbal zijn belangrijke pijlers in de hechte gemeenschap van Volendam. Arnold Mühren tilt in 1988 de Europese beker omhoog.

18.55 uur: Jordy Tutuarima, de kleinste, en het krachtmens Myenty Abena, de grootste, in de catacomben.

18.45 uur: Even ontspannen nog. Henk de Jong (foto onder), Edwin Susebeek (keeperstrainer) en Sandor van der Heide (assistent-trainer).

18.40 uur: Het kunstgras in Volendam wordt uitgebreid gesproeid, een uur voor aanvang.De Graafschap kan vanavond goede zaken. In de top van de Jupiler League staan de ploegen dicht bij elkaar.