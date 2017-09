Liveblog: De Graafschap na rust iets minder slecht tegen FC Volendam

VOLENDAM - De Graafschap speelt vanavond (20.00 uur) tegen FC Volendam. Volg hier alle ontwikkelingen in het liveblog.

TUSSENSTAND 0 - 0

86e: Luis Pedro loopt een voorzet van links bijna binnen. Weer zwijnt De Graafschap.

82e: De Graafschap komt goed weg. Schot van Veerman gaat net naast.

78e: Lege tribunes in Volendam en een slechte wedstrijd. De thuisblijvers hebben dus gelijk. Zelfs het gezang van de supporters uit Doetinchem wordt iets rustiger..

77e: schot van Diemers gepakt door Verhult en El Jebli net naast. De Graafschap wordt sterker, eindelijk.

76e: derde en laatste wissel: Van Diermen exit, Straalman, die maar weinig speeltijd krijgt onder De Jong, mag nog een kwartier meedoen in Volendam.

75e: Receveur is er in combinatie met Serrarens bijna door, maar komt niet tot een schot. Het spel van De Graafschap is iets beter, maar veel valt er vanavond helaas niet te vergeten. Dit lijkt een bloedeloze 0-0 te worden.

71e: tweede wissel: Van Mieghem valt ook tegen en wordt afgelost door El Jebli.

63e: schitterend schot van 25 meter van Sjoerd Ars. Bal teistert de lat. Uit het niets bijna 0-1.

60e: Zoals wel vaker de laatste weken, het uitvak met Superboeren is het enige lichtpuntje dat Achterhoeks is vanavond. Uniek in het betaald voetbal; 90 minuten zingen en geen wanklank richting de spelers (foto De Graafschap)

58e: eerste wissel: Van den Hurk eraf, Serrarens erop.

49e: flinke tackle van Abena, maar scheidsrechter Bax toont clementie. Er is al geel voor Diemers en Tutuarima uit de eerste helft.

Ties Evers, ex-Graafschap en een echte Achterhoeker, staat reserve vanavond. De 26-jarige verdediger/middenvelder speelt al vier jaar bij FC Volendam.

De tweede helft is begonnen. In de rust donderde het in de kleedkamer van De Graafschap waar Henk de Jong een aantal minuten lang enorm tekeer ging. Het moet, want tot nu toe is het vlees nog (Volendamse) vis.

45+1: einde van een hele slechte eerste helft van De Graafschap. Geen samenhang, geen echte scherpte, geen creativiteit

42e: goed verdedigd door Abena voordat Pedro kan scoren. Weer knullig balverlies van een zeer zwak De Graafschap in de eerste helft.

36e: De Graafschap is kwetsbaar bij balverlies en komt zelf nauwelijks tot voetballen. Ten Den met een kopbal voorlangs. Volendam beter.

30e: De Graafschap kan niet overtuigen tot nu toe. Volendam speelt de mogelijkheden slecht uit. Daarom nog altijd 0-0.

26e: terecht geel voor Tutuarima die aan de noodrem trekt. Er liepen nog spelers schuin achter de linksback, anders waarschijnlijk rood.

12e: goede diepe bal van Diemers op het middenveld naar Van Mieghem die in het zijnet schiet. Het uitpubliek vermaakt zich in ieder geval.

10e: FC Volendam voetbalt makkelijker en is al een aantal keren dreigend geweest.

4e: de eerste kans is voor Volendam. Doodeman vuurt recht op Bednarek af, die terugkeert in de goal.

Filip Bednarek, de Poolse keeper van De Graafschap, weet zich in de rug gesteund door een enthousiast vak met fans uit de Achterhoek.

De Graafschap staat 6e, FC Volendam 15e. Vorig seizoen werd het hier 2-2. In 2015 promoveerde De Graafschap onder leiding van Jan Vreman in Volendam.

Opstelling De Graafschap: Bednarek, Van Overbeek, Abena, Van Diermen, Nieuwpoort, Tutuarima; Diemers, Van den Hurk, Receveur; Van Mieghem en Ars

Bij De Graafschap ontbreekt Andrew Driver vanwege familie omstandigheden.

20.00 uur: Nu de spelers op het veld staan, grijpt deze jongeman uit Volendam zijn kans. Even snel een foto in de kleedkamer van De Graafschap laten maken.

19.40 uur: De warming-up is scherp aan de kant van De Graafschap. Benieuwd of dat straks in de wedstrijd ook zo is.

19.25 uur: Ook vanavond zal De Graafschap weer gesteund worden door een goed gevuld uitvak. En zal de sfeer in het stadion waarschijnlijk ook weer gemaakt worden door de Superboeren.

19.25 uur: Kevin van Diermen en Sven Nieuwpoort verlaten de kleedkamer op weg naar het veld voor de warming-up. De Graafschap heeft acht punten, FC Volendam twee. Achterhoeker Ties Evers zit bij de thuisploeg op de bank.

19.10 uur: Bij De Graafschap ontbreekt Andrew Driver vanwege privé-omstandigheden. De linksback is achtergebleven in de Achterhoek. Voor hem speelt Kevin van Diermen.

19.05 uur: Sjoerd Ars en Agil Etemadi bestuderen foto's met spelers uit het rijke verleden van FC Volendam. Met in het midden ook trainer Leo Beenhakker, die zijn carriere bij Volendam begon (1984).

Dit is de foto die Ars en Etemadi bekijken. Met ook keeper Sjaak Storm en boven (2e van rechts) Keje Molenaar.

19.00 uur: De klederdracht, de muziek maar zeker ook het voetbal zijn belangrijke pijlers in de hechte gemeenschap van Volendam. Arnold Mühren tilt in 1988 de Europese beker omhoog.

18.55 uur: Jordy Tutuarima, de kleinste, en het krachtmens Myenty Abena, de grootste, in de catacomben.

Prachtig plaatje van de ondergaande zon in Volendam.

18.45 uur: Even ontspannen nog. Henk de Jong (foto onder), Edwin Susebeek (keeperstrainer) en Sandor van der Heide (assistent-trainer).

18.40 uur: Het kunstgras in Volendam wordt uitgebreid gesproeid, een uur voor aanvang.De Graafschap kan vanavond goede zaken. In de top van de Jupiler League staan de ploegen dicht bij elkaar.