De Graafschap wil nare smaak bekerdeceptie wegspoelen

VOLENDAM - De Graafschap speelt vanavond tegen FC Volendam. Andrew Driver ontbreekt. Volg hier alle ontwikkelingen in het liveblog.

19.40 uur: De warming-up is scherp aan de kant van De Graafschap. Benieuwd of dat straks in de wedstrijd ook zo is.

19.25 uur: Ook vanavond zal De Graafschap weer gesteund worden door een goed gevuld uitvak. En zal de sfeer in het stadion waarschijnlijk ook weer gemaakt worden door de Superboeren.

19.25 uur: Kevin van Diermen en Sven Nieuwpoort verlaten de kleedkamer op weg naar het veld voor de warming-up. De Graafschap heeft acht punten, FC Volendam twee. Achterhoeker Ties Evers zit bij de thuisploeg op de bank.

19.10 uur: Bij De Graafschap ontbreekt Andrew Driver vanwege privé-omstandigheden. De linksback is achtergebleven in de Achterhoek. Voor hem speelt Kevin van Diermen.

19.05 uur: Sjoerd Ars en Agil Etemadi bestuderen de foto's met spelers uit het rijke verleden van FC Volendam.

19.00 uur: De klederdracht, de muziek maar zeker ook het voetbal zijn belangrijke pijlers in de hechte gemeenschap van Volendam. Arnold Mühren tilt in 1988 de Europese beker omhoog.

18.55 uur: Jordy Tutuarima, de kleinste, en het krachtmens Myenty Abena, de grootste, in de catacomben.

18.45 uur: Even ontspannen nog. Henk de Jong (links), Edwin Susebeek (keeperstrainer) en Sandor van der Heide (assistent-trainer).

18.40 uur: Het kunstgras in Volendam wordt uitgebreid gesproeid, een uur voor aanvang.De Graafschap kan vanavond goede zaken. In de top van de Jupiler League staan de ploegen dicht bij elkaar.