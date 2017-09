Wesley Koolhof naar finale in Metz

DUIVEN - Tennisser Wesley Koolhof uit Duiven heeft in het dubbelspel de finale gehaald bij het ATP-toernooi in Metz. Met zijn Nieuw-Zeelandse dubbelpartner Artem Sitak versloeg hij vrijdag een Wit Rus en een Oostenrijker.

Tegen Max Mirnyi en Philipp Oswald ging het wel moeizaam. De eerste set wisten de twee met 6-4 te winnen, maar de tweede set ging met 3-6 verloren. In de derde set werd het maar liefst 10-7 voor de Duivenaar en zijn partner.

Koolhof stond vrijf keer eerder in een dubbelspelfinale in het ATP-circuit, vier keer gebeurde dat met zijn Nederlandse teamgenoot Matwé Middelkoop, maar Koolhof besloot in juli met hem te stoppen.