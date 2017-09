'Ik ga het groen, de fietspaden en de kastelen wel missen', operaster Amira gaat naar Zuid-Afrika

NIJMEGEN - Ongeveer een half jaar woont ze nog in Nederland, de 13-jarige operaster Amira Willighagen uit Nijmegen. Bij de Week van Gelderland vertelt ze over haar verhuis- en toekomstplannen.

Heel veel zin heeft ze om naar Zuid-Afrika gaan, het geboorteland van haar moeder. Veel familie woont daar nog. Al is verhuizen ook lastig. 'Ik ga mijn vriendinnen natuurlijk missen. Maar ook het groen, de fietspaden en de kastelen', vertelt ze. 'Maar het is ook leuk. Hier is leven snel en gehaast. Ik moet jagen om alles te doen. Zangles, hockey en school, het is allemaal op verschillende plekken. In Zuid-Afrika doe je die dingen op school. Dan ben je om 15.00 klaar en kun je naar huis.'

Ook komt het goed uit dat ze daar dichtbij de speeltuinen woont die ze bouwt via haar stichting Gelukskinders. 'Nu kan ik daar maar af en toe langs als ik in Zuid-Afrika moet optreden. Straks kan ik zelf controleren of ze er nog goed bij liggen.'

Primeur nieuwe album

Geliefd is ze al in haar toekomstige land. Niet alleen de camera's van Omroep Gelderland filmen Amira als ze aan tafel zit bij de Week van Gelderland. Ook is er een volledige cameraploeg uit Zuid-Afrika. Zij maken een documentaire over de jonge ster.

Haar nieuwe album zal daar dan ook vast een succes zijn. Eind oktober komt het uit. Op Radio Gelderland liet ze voor het eerst een nummer horen:

Zie ook: