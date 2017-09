Vitesse op jacht naar eerherstel met Serero maar zonder Kruiswijk

ARNHEM - De bus van Vitesse rijdt zondag opnieuw naar Amsterdam, maar zet nu halt voor de Arena waar Ajax wacht. Een topper in de eredivisie waarin Thulani Serero zijn rentree maakt

De 27-jarige vormgever van Vitesse werd node gemist de afgelopen weken. De Zuid-Afrikaan kampt al een tijdje met klachten in de knie en werd woensdag op de harde ondergrond van AVV Swift nog aan de kant gehouden. Serero is klaargestoomd voor Ajax, Nice en FC Utrecht. Wedstrijden die hij waarschijnlijk allemaal zal spelen.

Trainer Fraser bevestigde dat Serero klaar voor het duel met zijn oud-werkgever Ajax, al hield de coach nog wel een kleine slag om de arm. 'We willen het ook morgen (zaterdag, red.) nog even goed bekijken.' Behalve Serero keert ook aanvoerder Guram Kashia terug in het elftal. De aanvoerder bleef woensdag in Amsterdam op de bank. De rentree van Kashia gaat waarschijnlijk ten koste van Maikel van der Werff, die niet in beste vorm verkeert. Zo lijkt het centrum in de Arena te bestaan uit Miaza en Kashia, omdat Arnold Kruiswijk nog altijd niet fit genoeg is. De verdediger heeft al twee weken last van rug maar is wel aan de betere hand.

Verder zal Tim Matavz de positie van centrumspits weer gaan bekleden. De Sloveen scoorde tot nu toe in alle competitieduels. Tegen de hoofdklasser uit Amsterdam stond Luc Castaignos in de aanval, maar hij bakte er weinig van.

Mogelijk grijpt Fraser tegen Ajax nog op één of twee posities in na de wanprestatie voor de beker. Vitesse trainde vrijdag besloten en zaterdag openbaar op Papendal. Vitesse won voor het laatst in Amsterdam in 2013. Valeri Qazaishvili scoorde toen in de laatste minuut met een bekeken schuiver de enige goal. Vitesse stond toen onder leiding van Peter Bosz.

Opstelling: Pasveer, Lelieveld, Kashia, Miazga, Büttner; Bruns, Serero, Foor; Rashica, Matavz, Linssen