Ontwikkeling 'Arnhemse' waterstofbus stagneert

Arnhem en de provincie Gelderland zijn al jaren bezig om zich te presenteren als dé regio voor auto's en bussen op waterstof. De eerste waterstofbus die ook daadwerkelijk voor passagiers wordt ingezet, rijdt sinds de zomer van 2016 bij vervoerder Syntus, maar tot nu toe blijft het bij die ene bus. De hoop was dat na de inzet van de eerste bus er snel meerdere zouden volgen of dat er een aanvraag voor zou komen.

(tekst gaat verder onder de video)

'Veel meer waterstoftankstations'

Volgens Jochem Huygen van HyMove ontbreekt het aan een waterstofinfrastructuur. Er zouden veel meer waterstoftankstations moeten komen. Huygen denkt dat de inzet van de waterstofbussen dan pas goed op gang kan komen. Arnhem had een waterstoftankstation aan de Van Oldenbarneveldtstraat, maar deze was alleen geschikt voor kleinere voertuigen. Voor de bus is twee keer zo veel capaciteit nodig.

Inmiddels is er een groter station op industrieterrein De Kleefse Waard waar ook bussen kunnen tanken, maar dit werd pas afgelopen februari geopend. Dit is dus nog maar het eerste geschikte station voor bussen in de regio en nog maar iets meer dan een half jaar in werking en dat staat in groot contrast met de wens dat er al een heel netwerk van waterstofstations zou zijn.

'Meer geld nodig'

HyMove werkt samen met de provincie en vervoerder Syntus om te zorgen dat er meer waterstofbussen komen, maar Huygen vindt wel dat er nog meer moet gebeuren: 'Er moet gewoon meer geld komen, anders komt het niet van de grond. Overheden moeten daarbij bereid zijn om meer risico te nemen, anders komen we niet tot meer waterstofstations.'

Projectmanager Gerard Taat van de provincie bevestigt dat er meer waterstoftankstations bij moeten komen, maar dan moeten er dus ook meer bussen komen. 'We kunnen proberen te zorgen dat er meer afnemers van waterstof komen, zodat tankstationhouders weten dat er klanten zijn voor afname van waterstof en ze zo dus ook worden gestimuleerd om waterstoftankstations neer te zetten', legt Taat uit. Verder zou de projectmanager ook graag zien dat de infrastructuur voor waterstofgebruik meer landelijk wordt aangejaagd.