Wijchen heeft primeur: 200 circulaire papiercontainers

WIJCHEN - Bewoners van de Diemewei in Wijchen hebben een circulaire papiercontainer gekregen. In totaal zijn er tweehonderd containers, gemaakt van oude containers en gerecycled plastic huisafval, geplaatst in de wijk.

De Wijchenaren hebben de papiercontainer er sinds kort extra bij gekregen. Voorheen werd het papier gewoon in doosjes aan de straat gezet. De container zou het makkelijker maken om papier in te zamelen. 'Ook is het handig voor bijvoorbeeld harde wind, dan ligt het papier niet door de hele wijk', aldus een woordvoerster van Dar.

Nog niet op grote schaal

Voorlopig zijn het er nog maar tweehonderd. 'Deze duurzame containers worden nog niet op grote schaal geproduceerd. Bij Dar hebben we de beschikking over een beperkt aantal exemplaren. Om een circulaire economie te realiseren waarin we afval weer volledig als grondstof gaan gebruiken is het cruciaal dat we producten gaan maken en kopen waarin gescheiden ingezameld afval is verwerkt als grondstof', aldus het afvalbedrijf.

De eerste circulaire container werd overhandigd aan Menno Weerepas. Hij kreeg het exemplaar uit handen van wethouder Titus Burgers en Bart de Bruin van Dar.