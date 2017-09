Bronst edelherten nu op zijn hoogtepunt

ARNHEM - Edelherten gaan dit jaar later op zoek naar de liefde dan anders. In vergelijking met voorgaande jaren is de bronsttijd op Nationaal Park De Hoge Veluwe zo'n twee weken later op gang gekomen. Momenteel beleeft het paarseizoen van de dieren zijn hoogtepunt.

Volgens boswachter Henk Ruseler van Park de Hoge Veluwe is de bronst later vanwege de slechtere conditie van de hinden. 'Het voorjaar was lang droog, waardoor de wildweide minder groen was dan voorgaande jaren. Het zogen van de in het voorjaar geboren kalveren kostte de hinden daardoor meer energie, omdat ze meer moeite hadden om voedsel te vinden', vertelt Ruseler. Daardoor waren de hinden begin september nog niet fit genoeg voor de bronst.

Hoogtepunt

Ruseler verwacht dat de bronst door de latere start ook langer doorgaat dit jaar. 'Op Park de Hoge Veluwe is het meestal eind september, begin oktober afgelopen. Nu is de verwachting dat het half oktober eindigt.'



Sterkste wint niet altijd

De bronsttijd duurt ongeveer een maand en is een waar spektakel. De vruchtbare bokken vechten van zonsondergang tot zonsopgang met elkaar om de gunsten van de hinden. 'Alles draait om testosteron', legt Henk Ruseler uit aan verslaggever Laurens Tijink. 'De sterkste gaat er daarbij lang niet altijd met het vrouwtje vandoor, het draait ook om lef.' De bokken gebruiken hun grote geweien om te bepalen wie er met het vrouwtje mag paren. Op veel plekken op de Veluwe zijn de hele nacht de oerkreten van de herten te horen. Met het burlen hopen de bokken de concurrentie af te schrikken.



In Nationaal Park De Hoge Veluwe kunt u de bronst ook zelf meemaken.

Met dank aan Park de Hoge Veluwe

