Fast & Furious met stunts komt in februari naar Gelredome

ARNHEM - Het Arnhemse stadion GelreDome staat volgend jaar februari in het teken van de bekende filmreeks Fast & Furious. Op zaterdag 24 en zondag 25 februari wordt er een stuntshow gehouden.

In een twee uur durende show zijn stunts te zien met originele auto's uit de films. Naast stunts zijn er ook bekende scenes uit de films in 3D in het stadion te zien. In totaal worden tientallen auto's gebruikt die worden bestuurd door ervaren stuntmannen.

De tour begint in januari in Londen en daarna zijn de stunts over de hele wereld te zien. De shows van Fast & Furious in Gelredome zijn de enige die in Nederland te zien zijn.

De kaartverkoop voor het evenement begint op vrijdag 29 september.