Gefrustreerde Fraser twee dagen voor Ajax nog woest: 'de voetjes zijn zelfs bedekt'

ARNHEM - Zondag speelt Vitesse in De Arena de kraker tegen Ajax, maar de van een griepje teruggekeerde Henk Fraser keek vrijdag nog vooral terug op de zeperd in de beker. 'Ik dacht dat we iets hadden afgedwongen bij Vitesse.'

Fraser kuchte er nog behoorlijk op los op Papendal, waar hij met Vitesse in de ochtenduren achter de gesloten deuren van Gelredome had getraind. De coach had zich woensdag ziek gemeld toen Vitesse in Amsterdam misschien wel zijn grootste wanprestatie uit de clubgeschiedenis leverde. Thuis in bed had de oefenmeester zich groen en geel geërgerd toen hij meekreeg hoe het duel met Swift zich ontwikkelde met de dramatische uitschakeling tot gevolg. En dat amper vijf maanden na de historische bekeroverwinning in De Kuip. Fraser was vrijdag uiteraard vooral bezig met Ajax, maar de ergernis zat te diep om niet terug te komen op het echec.

Stilte

'We zijn allemaal woest. Je kunt er ook niet omheen dat vandaag nog te benoemen naar jullie', stak Fraser zijn frustraties niet onder stoelen of banken. Ajax is zondag een fraai maar vooral ook belangrijk affiche in de jacht naar eerherstel. Vitesse kan bovendien uitstekende zaken doen bij winst. 'En dus parkeren we de analyse', meldde Fraser. 'Hoe moeilijk ik dat ook vind, want dit irriteert. Het is zo genant. Maar er komen nu drie belangrijke wedstrijden aan waarin we moeten presteren. Dus praten we waarschijnlijk pas na FC Utrecht (zondag 1 oktober, red.) En soms doet stilte nog meer pijn', voegde Fraser daar nog eens fijntjes aan toe.

Euforie en drama

'Ik dacht dat we bij Vitesse iets hebben afgedwongen', ging de coach door. 'Het geloof, naar de supporters toe. Maar in één wedstrijd doe je alles teniet', oordeelde Fraser bikkelhard. 'We hebben twee keer kort achter elkaar historie geschreven. Maar de laatste blijft nog wel even hangen. En heeft veel invloed op het eerste. Ik moet zeggen dit frustreert. Maar je weet ook, dit hoort bij sport. Euforie en drama liggen heel dicht bij elkaar. We moeten door. Vitesse weer met beide beentjes op de grond? Nou, nog meer dan dat hoor! Die beentjes zijn nu zelfs bedekt.'

De broek vol

Zo deed Fraser dus, amper twee dagen voor Ajax, geen enkele moeite zijn woede te verbergen. 'Als wij als Vitesse serieus willen genomen worden, moeten we beseffen dat je dus niet kunt leunen. Hoe de omstandigheden misschien ook zijn tegen zo'n tegenstander. Maar elke ploeg die zich niet aan afspraken houdt en niet de juiste instelling heeft, komt in de problemen. Dat zag je ook aan Lazio Roma vorige week tegen ons. De één zal zondag revanchegevoelens hebben en de ander heeft de broek nog vol. Een feit is dat een aantal door het ijs is gezakt. Dat maakt de afwegingen voor Ajax zwaar, want bij een meer dan modale club als Vitesse kun je dit niet niet zo maar accepteren. Aan de andere kant weet je dat we moeten presteren.'