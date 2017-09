Café-restaurant dicht vanwege brand

Foto: wijkagent Willem Saris

WINTERSWIJK MEDDO - Er heeft vrijdagmiddag brand gewoed in café-restaurant Spiekerman in Winterswijk Meddo. De zaak kan daardoor in elk geval vandaag niet open.

De brand in de horecazaak aan de Goorweg ontstond door nog onbekende oorzaak in de keuken. De brandweer had het vuur snel onder controle, maar er is dermate veel rookschade dat de zaak voorlopig dicht moet blijven, zo vertelde een medewerker vrijdagmiddag. De medewerker kon niet zeggen wanneer het café-restaurant weer opengaat. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl