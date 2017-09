Likje chocolade? Op de A15 moet je zijn

WADENOIJEN - De A15 is vrijdagmiddag besmeurd geraakt met chocolade. Een vrachtwagenchauffeur was zijn klep vergeten te sluiten.

Tussen Tiel en Geldermalsen schoof de lading naar buiten wat resulteerde in een bruin stukje snelweg. Rijkswaterstaat is door de politie in kennis gesteld en de chauffeur heeft de troep zelf op moeten ruimen.

Na de opruimwerkzaamheden kon de chauffeur zijn weg vervolgen, de overgebleven lading is veilig op de plek van bestemming aangekomen.