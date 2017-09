OM: 'werkstraffen voor in elkaar slaan broers redelijk'

Het Openbaar Ministerie reageert in de week van Gelderland voor het eerst op alle kritiek die losbarstte toen dinsdag zeven jongens werden veroordeeld tot 'slechts' werkstraffen. De zeven jongemannen uit Veenendaal werden veroordeeld tot werkstraffen variërend van 40 tot 180 uur voor het mishandelen van twee broers. Beide slachtoffers werden door de groep meerdere malen geschopt en geslagen, onder meer in hun gezicht. De oudste liep daarbij een gebroken neus op en de jongste kneusde zijn duim en ribben. Beiden kampen sindsdien met een posttraumatische-stressstoornis (PTSS).

Ton Diepeveen, die als woordvoerder optreedt namens de slachtoffers was na de uitspraak des duivels. Hij sprak van een 'klap in hun gezicht'. Hij heeft geen goed woord over voor het Openbaar Ministerie dat de zaak in zijn ogen veel te laat voor de rechter heeft gebracht. Mede daardoor vielen de straffen lager uit. 'Het is dramatisch wat het OM heeft gedaan. Zowel in de omgang met de slachtoffers als met hun familie. De politie in Arnhem heeft zich het snot voor de ogen gewerkt, maar het OM heeft enorm lang gewacht.'

Marthyne Kunst van het OM erkent dat de lange wachttijd een rol heeft gespeeld, maar benadrukt dat ook de jonge leeftijden van de verdachten belangrijk waren. 'Je hebt het over jongens die aan het begin van hun opleiding en studie staan. Als je ze dan opsluit heeft dat voor de rest van hun leven gevolgen. Als maatschappij heb je er het meeste aan als je hun gedrag weet te veranderen. En wij denken dat dat beter gaat via een werkstraf. Mensen denken daar vaak licht over. Maar die jongens moeten maanden lang na hun werk of studie die straf uitvoeren. Dat is echt niet niks.'

