Kunstliefhebbers maken Blauwe Golven schoon

ARNHEM - Zo'n twintig kunstliefhebbers hebben vrijdagmiddag in Arnhem als protest een deel van de Blauwe Golven schoongemaakt.

De Blauwe Golven is in de jaren 70 ontworpen als kunstwerk én parkeerterrein. De gemeente wil het drastisch aanpakken en er een park van maken omdat het terrein niet schoon zou zijn en er overlast is voor omwonenden.



De kunstliefhebbers en ontwerper Peter Struycken pleitten er voor dat de gemeente het terrein schoonmaakt en de fontein in ere herstelt. Ook zou er toezicht moeten komen om overlast van uitgaanspubliek te voorkomen.



De Blauwe Golven is een van de grootste landschapskunstwerken ter wereld.