Hoe dan? Deze rotonde werd in één weekend aangelegd

ERMELO - Slechts twee dagen was er nodig voor de aanleg van de rotonde in Ermelo. Sinds maandag heeft de plaats de eerste prefabrotonde van Nederland. De onderdelen zijn afgelopen weekend geplaatst.

Doordat de rotonde bij het Nationaal Hippisch Centrum in relatief korte tijd is aangelegd, was er minder verkeershinder. Weggebruikers hoefden niet wekenlang om te rijden. Ook is het volgens de provincie Gelderland een belangrijke innovatie op het gebied van van duurzaamheid en de zogenoemde circulaire economie.

Duurzame rotonde

Alle elementen in de rotonde kunnen gemakkelijk opgenomen en opengebroken worden. Het betongranulaat kan ook in nieuwe elementen verwerkt worden. Bovendien gaat beton langer mee en vergt het minder onderhoud dan asfalt.

De Gelders gedeputeerde Conny Bieze maakte een 'green deal', die ze begin dit jaar ondertekende met wegbeheerders en wegenbouwers. Daarin is afgesproken dat zij langdurig samenwerken aan duurzame wegen en wegenonderhoud en zo bijdragen aan het halen van de klimaatdoelstellingen.