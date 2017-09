D66 wil extra perron op station Geldermalsen

GELDERMALSEN - D66 Gelderland wil een extra perron op station Geldermalsen. Door de nieuwe dienstregeling van de NS dreigen sommige aansluitingen in Geldermalsen te verslechteren. En dat vindt de partij niet kunnen. Een extra perron zou de problemen op kunnen lossen.

Sinds 6 september rijden er zes intercity's per uur op de lijn Amsterdam-Eindhoven. Dat is nu nog een pilot, maar als de proef een succes is, kan dat vanaf 2018 permanent worden.

'Treinen die vaker rijden is prettig voor reizigers, maar nu de proef loopt zien we ook nadelige gevolgen', zegt D66-Statenlid Rita Braam-Van Valkengoed. Treinen in het rivierengebied missen nu vaker hun aansluiting. 'De overstaptijden van en naar de twee regionale vervoerders op de oost-west verbinding door Gelderland lopen op tot 25 minuten. Daarmee wordt het Rivierengebied letterlijk in de wacht gezet. Dat is natuurlijk niet de bedoeling'.

Zij vindt de beste oplossing een noodperron of definitief perron langs spoor 1 in Geldermalsen. Dat zou dan uiterlijk in december 2017 in gebruik genomen moeten worden. 'Daarmee kan de sprinter uit Tiel zonder kruisen Geldermalsen binnen rijden en vice versa', aldus het Statenlid. 'Dat zou de problemen kunnen verhelpen.'