Treinreiziger uit Arnhem krijgt weer gelijk: meer onderzoek naar privacy-discriminatie ov-chipkaart

ARNHEM - De Autoriteit Persoonsgegevens moet meer onderzoek doen naar de manier waarop de NS persoonsgegevens verwerkt. Dat heeft de Raad van State vrijdag bepaald. De zaak is aangespannen door treinreiziger Michiel Jonker uit Arnhem. Die kreeg van de rechtbank in Arnhem eerder al gelijk. En nu dus ook bij het hoogste rechtsorgaan.

Michiel Jonker wil zijn voordeelurenkorting behouden als hij met een anonieme chipkaart reist, maar de NS verbiedt dit. Sinds het papieren treinkaartje twee jaar geleden werd afgeschaft, geldt de korting alleen voor treinreizigers die inchecken met een persoonlijke ov-chipkaart.

Jonker ziet niets in zo'n persoonlijke ov-chipkaart: hij is gehecht aan zijn privacy. 'Ik wil niet dat de NS weet waar en wanneer ik ergens naartoe ga.' Hij vindt het onrechtvaardig dat de anonieme reiziger geen voordeel krijgt, maar mensen met een persoonlijke ov-chipkaart wel. 'Dat is discriminatie.' Hij vroeg de Autoriteit Persoonsgegevens in te grijpen, maar die weigerde dat.

Andere manier van registratie

De rechtbank in Arnhem bepaalde in augustus 2016 dat de Autoriteit Persoonsgegevens meer onderzoek moet doen. Een verkennend onderzoek zoals de autoriteit deed, is niet voldoende. 'De Autoriteit Persoonsgegevens had onder meer moeten kijken naar andere, minder ingrijpende manieren om de reisgegevens te registreren', zeiden ze toen. Ook de Raad van State bevestigt dat nu.

Omdat de NS een private partij is, zou Jonker een civiele rechtszaak tegen het bedrijf moeten beginnen. Dat is te duur. Daarom deed hij het via een omweg: hij vroeg de Autoriteit Persoonsgegevens te handhaven.