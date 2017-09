NEC-trainer Bogers over beloftenteams: mee omgaan

NIJMEGEN - Een uitwedstrijd in een vrijwel leeg Philips Stadion. Dat wacht NEC maandagavond tegen Jong PSV.

Trainer Adrie Bogers wil daar niet te zwaar aan tillen. 'Ja, die zitten erin en daar moet iedereen mee omgaan. Dus ook wij. Het is niet anders. We weten niet waarmee ze komen. Het is afhankelijk van wat PSV gebruikt.'

Het meespelen van Ferdi Kadioglu en Jari Schuurman is onzeker. 'We moeten dat van dag tot dag bekijken. Ferdi heeft last van de knie en Jari van zijn bovenbeen. Dat heeft hij al langer. Met de beker tussendoor is dit even een ander programma. Met Steeven Langil erbij hebben we nu alle posities dubbel bezet. Hij is snelle buitenspeler met veel diepte zonder bal. Hij is 29 en ten opzichte van de anderen heeft hij al wat jaartjes meer ervaring.'