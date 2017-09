Schade door omgewaaid maïs in Achterhoek

ULFT - Verscheidene akkerbouwers in de Achterhoek hebben aanzienlijke schade opgelopen door omgewaaid maïs. Door de eerste herfststormen van dit jaar zijn delen van akkers omgewaaid. De schade loopt per getroffen akker in de duizenden euro's.

'De schade is dat de maïs is gaan liggen en daardoor gaan de kolf en de plant sneller rotten', vertelt agrariër Kevin Gerritsen vanaf een getroffen akker in Etten. 'Dat is niet goed, de kans op schimmel is dan veel groter. Dat wil je niet, want dan eten de koeien het minder snel.'

Ook uit andere windstreken, zoals Halle, zijn flinke schademeldingen binnengekomen. 'Ik heb dit de afgelopen 25 jaar niet meegemaakt, dus het is echt wel iets bijzonders', zegt voorzitter Mark Ormel van LTO Oost Achterhoek. 'De waarde van een hectare maïs is ongeveer 1600 euro, als hele hectares verloren zijn dan ben je dat bedrag kwijt.'

Grillig seizoen

De herfststorm staat niet op zichzelf, zegt weerman Gerrit Vossers. 'Er zijn natuurlijk meer factoren die ermee te maken hebben. Dit jaar is het een grillig seizoen geweest, eerst droog en in juli veel regen. De kolven zitten er daardoor aardig hoog in en dat betekent ook dat het een beetje topzwaar.'

Er zijn weinig mogelijkheden voor boeren die getroffen zijn door de storm. 'Je kunt je gewas verzekeren tegen stormschade, maar je kunt ook bij de keuze van het ras dat je zaait rekening houden met stevigheid, lengte en dat soort dingen', adviseert Ormel.